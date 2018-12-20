Коммунальным и двухэтажным автобусам разрешат выезжать на выделенку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришин Денис
С 2019 года двухэтажные туристические автобусы – даблдекеры, а также коммунальный транспорт смогут передвигаться по выделенным полосам в Москве, рассказал ТАСС замглавы столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин.
Постановление принято столичным правительством и вступает в силу с 21 декабря. Сейчас передвигаться по выделенным полосам могут только пассажирские автобусы, такси желтого цвета, а также спецтранспорт. Автомобилистам проезд разрешен в выходные дни.
Пронин уточнил, что получение разрешения не означает, что даблдекеры и коммунальный транспорт сразу же поедут по выделенке. Еще предстоит утвердить порядок и правила, и на это может уйти одна-две недели.
Сейчас в Москве не более 13 двухэтажных туристических автобусов. Данные по автобусам комплекса ЖКХ пока уточняются.
На столичных дорогах действует около 50 выделенных полос протяженностью порядка 300 километров. Следующий по ним общественный транспорт перевозит более 2,5 миллионов пассажиров в день.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.