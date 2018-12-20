Коммунальным и двухэтажным автобусам разрешат выезжать на выделенку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришин Денис

С 2019 года двухэтажные туристические автобусы – даблдекеры, а также коммунальный транспорт смогут передвигаться по выделенным полосам в Москве, рассказал ТАСС замглавы столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин.

Постановление принято столичным правительством и вступает в силу с 21 декабря. Сейчас передвигаться по выделенным полосам могут только пассажирские автобусы, такси желтого цвета, а также спецтранспорт. Автомобилистам проезд разрешен в выходные дни.

Пронин уточнил, что получение разрешения не означает, что даблдекеры и коммунальный транспорт сразу же поедут по выделенке. Еще предстоит утвердить порядок и правила, и на это может уйти одна-две недели.

Сейчас в Москве не более 13 двухэтажных туристических автобусов. Данные по автобусам комплекса ЖКХ пока уточняются.

На столичных дорогах действует около 50 выделенных полос протяженностью порядка 300 километров. Следующий по ним общественный транспорт перевозит более 2,5 миллионов пассажиров в день.

