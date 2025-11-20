Более 5,5 тыс конфискованных авто переданы в зону СВО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Свыше 5,5 тысячи конфискованных автомобилей были переданы в зону проведения спецоперации за последние 2,5 года. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

По данным ведомства, всего за этот период было конфисковано свыше 33 тысяч машин по делу о повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения. В результате более 5,5 тысячи автомобилей направлены в зону боевых действий, 146 единиц – на развитие новых регионов, а еще 19 – МЧС России.

Генеральная прокуратура отметила, что в прошлом году количество преступлений, связанных с нетрезвым вождением, уменьшилось на 15%. В этом году, как уточнили в ведомстве, продолжается снижение уровня данных правонарушений.

Ранее суд разрешил изымать автомобили у пьяных водителей вне зависимости от их материального положения. Такое решение было принято по делу автомобилиста, который дважды попался на вождении в нетрезвом виде. В первый раз он получил административное наказание, а во второй было возбуждено уголовное дело.

В результате суд приговорил водителя к 240 часам обязательных работ, лишил водительских прав на два года и конфисковал Mercedes-Benz CLA 200. Автомобилист пытался добиться возврата машины, но суд отказал ему в этом, указав, что возможность конфискации не зависит от условий жизни и материального положения осужденного.

