Москва 24: как изменилось такси в период пандемии COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
23 ноября в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится пресс-конференция по итогам "Форума такси", прошедшего в рамках "Транспортной недели".
О развитии таксомоторного рынка в период пандемии, безопасности и конкуренции в области агрегаторов расскажут:
- заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов;
- член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких;
- полковник полиции, начальник ФКУ "Научный центр безопасности дорожного движения МВД России" Дмитрий Митрошин;
- председатель АНО "Общественный совет по развитию такси" Ирина Зарипова;
- начальник управления регулирования связи и информационных технологий Федеральной антимонопольной службы России Елена Заева.
Смотрите прямую трансляцию 23 ноября в 16:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.