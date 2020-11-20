Москва 24: как изменилось такси в период пандемии COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

23 ноября в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится пресс-конференция по итогам "Форума такси", прошедшего в рамках "Транспортной недели".



О развитии таксомоторного рынка в период пандемии, безопасности и конкуренции в области агрегаторов расскажут:



заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов;

член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких;

полковник полиции, начальник ФКУ "Научный центр безопасности дорожного движения МВД России" Дмитрий Митрошин;

председатель АНО "Общественный совет по развитию такси" Ирина Зарипова;

начальник управления регулирования связи и информационных технологий Федеральной антимонопольной службы России Елена Заева.

Смотрите прямую трансляцию 23 ноября в 16:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.