Пассажиры МЦК скачали более 20 тысяч книг в "Мобильной библиотеке"

Фото: Портал Москва 24/Александр Авилов
Пассажиры Московского центрального кольца (МЦК) скачали более 20 тысяч книг в "Мобильной библиотеке" – виртуальные полки на станциях железнодорожной магистрали разместили в апреле 2017 года. Они представляют из себя плакаты с фотографиями обложек книг и QR-кодами. Скачать и прочесть произведения можно бесплатно.
"Проект "Мобильная библиотека", позволяющий скоротать время в пути за чтением, оказался очень востребованным у горожан. Наиболее популярными стали книги "Звездная пыль" Нила Геймана, "Под куполом" Стивена Кинга и "После огня" Олли Вингет", – цитирует первого замначальника Московского метрополитена по клиентской работе и стратегическому развитию Романа Латыпова портал мэра и правительства Москвы.
Среди самых скачиваемых книг также оказались "Дневник Мага" Пауло Коэльо, сборник "12 историй о настоящей любви", "Девушка с татуировкой дракона" Стига Ларссона, "Вокзал потерянных снов" Чайны Мьевиля, "Засуха" Джейн Харпер и "Карточный домик" Майкла Доббса.
Пассажирам также доступны бестселлеры других известных авторов. В пути можно почитать Павла Санаева, Сергея Лукьяненко, Екатерину Вильмонт, а также классиков – Михаила Булгакова, Ивана Тургенева, Уильяма Шекспира, Фридриха Ницше. Помимо печатных версий, в библиотеке доступны аудиокниги и литературу на английском языке – всего 200 произведений.
"Мобильные библиотеки" уже есть более чем на 20 станциях МЦК, включая Локомотив, Деловой Центр, Измайлово, Владыкино, Окружную и Балтийскую. Московский метрополитен реализует проект совместно с крупнейшим в России сервисом электронных книг "ЛитРес" и издательской группой "Эксмо-АСТ".
Кроме того, на станциях МЦК планировали организовать бук-кроссинг: установить полки для обмена книгами. Любой пассажир может взять с нее издание и оставить в замен любую из своих книг.
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