Фестиваль в честь закрытия мотосезона состоится в Москве 21 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Фестиваль в честь закрытия мотосезона 2024 года состоится в Москве 21 сентября, рассказывала пресс-служба столичного департамента транспорта.

Это будет уже 11-й по счету фестиваль. В прошлый раз в заезде приняли участие более 15 тысяч человек.

Старт мероприятия – на Зубовской улице. Маршрут проходит по Садовому кольцу, а финиш находится на Воробьевых горах. Всего мотоциклистам предстоит проехать 25 километров. Различные мероприятия, включая концерт и розыгрыш призов, пройдут с 09:00 до 12:00 на старте и с 11:00 до 18:00 на финише фестиваля.



На время фестиваля схема движения изменится в центре Москвы. Изменения будут введены на Зубовской улице от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы, улицах Плющиху и Еланского, Большую Пироговскую улицу от Зубовской улицы до Трубецкой улицы, а также проезд Девичьего Поля от улицы Плющихи до Зубовской улицы. Ограничения на указанных участках будут действовать с 06:00 до 14:30 21 сентября. Кроме того, с 11:30 нельзя будет проехать по улице Косыгина (в сторону Ленинского проспекта) от Мичуринского проспекта до дома 28, строения 22, на улице Косыгина.

Помимо этого, с 11:40 и по ходу прохождения колонны 21 сентября ограничено движение будет по внешней стороне Садового кольца от Зубовской улицы до Смоленской улицы, а также на участках Смоленской улицы, Большой Дорогомиловской, Косыгина, Бережковской набережной, Воробьевского шоссе и по Бородинскому мосту. Между тем с 12:00 до 14:00 проезд будет закрыт по Университетскому проспекту в районе пересечения с Университетской площадью.



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Также на время заезда для горожан ограничат парковку. Оставить машины нельзя будет на Университетской площади от улицы Косыгина до Университетского проспекта с 00:01 20 сентября и до окончания мероприятия. Кроме того, авто нельзя будет припарковать с 00:01 21 сентября до окончания мероприятия на Зубовской улице от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы, на Большой Пироговской улице от Зубовской улицы до Трубецкой улицы, на улице Плющихе от улицы Еланского до 1-го Вражского переулка, на улице Еланского от улицы Плющихи до Большой Пироговской улицы, в проезде Девичьего Поля от улицы Плющихи до Зубовской улицы, на улице Косыгина (в сторону Ленинского проспекта) от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского и на Бережковской набережной.



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Ранее Дептранс Москвы рекомендовал мотоциклистам быть внимательными на дорогах из-за наступления осеннего периода и в связи с окончанием мотосезона. Для безопасных и комфортных поездок водителям рекомендуют всегда надевать на себя и пассажира полную защиту. При этом стоит отказаться от поездок в темное время суток и во время дождя.

