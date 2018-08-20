Центр столицы будет перекрыт из-за полумарафона "Лужники"

20 августа, 10:04
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Несколько улиц в столице перекроют в связи с проведением полумарафона "Лужники" 26 августа. Запланировано полное перекрытие.
С 7:00 до 13:30 нельзя будет проехать по Новодевичьей, Лужнецкой, Москворецкой и Пречистенской набережным, улице Лужники, улице Ленивке, Болотной и Раушской улицам, Большому Устьинскому, Крымскому и Шлюзовому мостам, Фалеевскому переулку, Дербеневской, Софийской и Кремлевской набережным.
Участвовать в полумарафоне будет около семи тысяч человек. Для мероприятия традиционно выбрали живописный маршрут. Любители и спортсмены пробегут мимо Российской академии наук, стрелки Болотного острова, высотки на Котельнической набережной, собора Василия Блаженного и храма Христа Спасителя, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Стартовый городок начнет работать с 07:30. Там будут раздевалки и камеры хранения. Забег стартует в 09:10.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: