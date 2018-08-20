Центр столицы будет перекрыт из-за полумарафона "Лужники"

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Несколько улиц в столице перекроют в связи с проведением полумарафона "Лужники" 26 августа. Запланировано полное перекрытие.

С 7:00 до 13:30 нельзя будет проехать по Новодевичьей, Лужнецкой, Москворецкой и Пречистенской набережным, улице Лужники, улице Ленивке, Болотной и Раушской улицам, Большому Устьинскому, Крымскому и Шлюзовому мостам, Фалеевскому переулку, Дербеневской, Софийской и Кремлевской набережным.

Участвовать в полумарафоне будет около семи тысяч человек. Для мероприятия традиционно выбрали живописный маршрут. Любители и спортсмены пробегут мимо Российской академии наук, стрелки Болотного острова, высотки на Котельнической набережной, собора Василия Блаженного и храма Христа Спасителя, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Стартовый городок начнет работать с 07:30. Там будут раздевалки и камеры хранения. Забег стартует в 09:10.