В метро начали устанавливать новые автоматы по продаже билетов

Фото: Портал мэра и правительства Москвы
В столичном метрополитене начали устанавливать новые автоматы по продаже билетов. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Автоматы с расширенным функционалом могут стать полноценной заменой кассовых окон. Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал, что в новых автоматах можно будет купить "Тройку", записать на нее все типы билетов, а также приобрести билеты "Единый" на одну, две, 20 и 40 поездок.
Также с помощью терминалов можно пополнить социальные карты студента, школьника и ординатора. Автоматы будут принимать как наличные, так и банковские карты. Экраны новых устройств больше, чем у аппаратов 2011–2012 годов выпуска. При покупке билета в автоматах пассажиры могут выбрать русский или английский язык.
Всего в рамках тестового периода поставят 20 таких автоматов. Первые 11 устройств уже появились на станциях "Проспект Мира" Калужско-Рижской линии, "Комсомольская" и "Курская" Кольцевой линии. До конца августа в подземке установят еще девять таких аппаратов.
После этого в течение месяца в метро будут собирать отзывы об их работе. Затем в вестибюлях появятся еще 580 аппаратов.
Сейчас в вестибюлях подземки работают автоматы, купленные в 2011–2012 годах. С их помощью пассажиры могут пополнить "Кошелек" карты "Тройка" и купить билеты "Единый" на одну и две поездки.
Отправить свои предложения и замечания по работе автоматов можно на электронную почту: apb@mosmetro.ru, в мобильном приложении "Метро Москвы" или оставить в книге "Отзывы и предложения".
Ранее стало известно, что на 55 станциях столичного метро до конца года установят более 400 вендинговых аппаратов с едой, напитками и товарами повседневного спроса.
Новые билетные автоматы появились в метро
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