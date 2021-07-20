Москва 24: как будет развиваться электротранспорт в России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

21 июля в Общественной палате РФ состоится круглый стол "Эффективные решения для развития электротранспорта в России".

Министерство промышленности и торговли вместе с министерством экономического развития разработало концепцию развития электротранспорта в России до 2030 года.

Об основных положениях концепции расскажут представители органов государственной власти, лидеры общественных организаций, экологи, урбанисты, сотрудники научных институтов и бизнесмены.

Смотрите прямую трансляцию 21 июля в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.