Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Трамваи № 36 и 37 задерживаются на 3-м проспекте Новогиреева, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

В настоящее время вместо остановки "Новогиреево" трамваи ходят до улицы 3-й Владимирской.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Строгино трамваи маршрутов № 10, 15, 21 и 30 не будут ходить 24–25 июля в связи с ремонтом путей. Вместо трамваев № 10, 15, 21 и 30 в эти дни пассажирам рекомендуют пользоваться автобусом № 015, который следует от Таллинской улицы до метро "Сокол" через улицы Кулакова и Маршала Катукова, станцию метро "Щукинская" и Волоколамское шоссе, а также автобусом № 030, следующим от Таллинской улицы до станции МЦК "Стрешнево" через станции метро "Строгино" и "Щукинская".

