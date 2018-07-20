Выезжающим за город водителям рекомендовали перенести поездки из-за дождя

Вечером, 20 июля, ожидаются сильные заторы на дорогах из-за дождя и поездок за город. ЦОДД рекомендовал водителям быть внимательнее на дорогах из-за плохой погоды.
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Прогнозируется затруднение движения и увеличение числа ДТП.
В центре отметили, что москвичам желательно по возможности отказаться от поездок по городу на личном транспорте либо перенести поездки на более позднее время – после 20:00 часов.
Основные затруднения, как сообщается, ожидаются на Садовом кольце, ТТК и МКАД, а также на дорогах по направлению в область.
Также во избежание роста числа аварий и осложнения ситуации на дорогах рекомендуется быть внимательнее за рулем и соблюдать правила дорожного движения.
Ранее сообщалось, что 20 июля в Москве ожидается потепление до 27 градусов, но при этом пройдут дожди, которые могут принести еще до 12 миллиметров осадков.
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