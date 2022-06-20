Москва 24: специалисты расскажут о новом законопроекте, регулирующем работу такси

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

21 июня в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция "Новый закон о такси. Что ждет водителей, пассажиров и агрегаторов".

Может ли закон о запрете людям с судимостью работать в такси повысить уровень безопасности? Какие факторы сегодня влияют на стоимость поездки и кто следит за регулированием цен в отрасли? Об этом и многом другом расскажут:



начальник отдела развития таксомоторных перевозок департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Сергей Алексюк;

депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Борис Гладких;

председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова;

победитель всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший водитель такси в России – 2021" Олег Махматов.

Смотрите прямую трансляцию 21 июня в 17:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.