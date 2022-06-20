Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Транспорт

14:44

Москва 24: специалисты расскажут о новом законопроекте, регулирующем работу такси

транспортпресс-конференция

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

21 июня в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция "Новый закон о такси. Что ждет водителей, пассажиров и агрегаторов".

Может ли закон о запрете людям с судимостью работать в такси повысить уровень безопасности? Какие факторы сегодня влияют на стоимость поездки и кто следит за регулированием цен в отрасли? Об этом и многом другом расскажут:

  • начальник отдела развития таксомоторных перевозок департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Сергей Алексюк;
  • депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Борис Гладких;
  • председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова;
  • победитель всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший водитель такси в России – 2021" Олег Махматов.

Смотрите прямую трансляцию 21 июня в 17:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать