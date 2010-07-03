"Аэрофлот" изменит расписание ряда рейсов из-за забастовки в Италии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Расписание нескольких рейсов "Аэрофлота" из Москвы в Италию и обратно изменится 21 и 22 мая из-за забастовки. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

Как сказано в сообщении компании, расписание изменится в связи с забастовкой наземного персонала в Италии. В частности, 21 мая отменены рейсы в Болонью, Милан и два рейса в Рим. Кроме того, во вторник вылет рейсов SU2404 из Шереметьева в Рим и SU2405 из Рима в Шереметьево переносится на более раннее время. В среду, 22 мая, рейс SU2429 из Болоньи в Шереметьево раньше запланированного.

Как уточнили в компании, пассажиров проинформируют через колл-центр и отправят последующими рейсами. Прибывших на регистрацию пообещали обеспечить всем необходимым согласно Федеральным авиационным правилам и стандартам "Аэрофлота".