Улицы и набережные в центре Москвы перекрыты из-за спортивных мероприятий

Сразу несколько участков столичных дорог перекрыты из-за спортивных мероприятий

Сразу несколько спортивных мероприятий проходит в Москве в воскресенье, 20 мая. В связи с этим, с самого утра перекрыты большие участки столичных дорог.

Как сообщает телеканал Москва 24, в центре города уже нельзя проехать по проспекту Сахарова и улице Маши Порываевой. Там ограничения будут действовать до шести вечера. Перекрыта часть садового кольца, а с 13:00 нельзя будет проехать по Каланчевской улице. Движение будут открывать по мере продвижения колонны.

Освободили дорогу и для участников Московского полумарафона. Почти до часу дня ограничено движение на Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Софийской и Раушской набережных и на Васильевском спуске.

В первой половине дня нельзя будет проехать по Болотной, Балчугу, Москворецкой улице и в Лужниках. Движение восстановят, как только бегуны преодолеют перекрытые участки дорог.