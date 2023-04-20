Ученые сообщили, что запах в салоне нового автомобиля может привести к онкологии

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Ученые из Пекинского технологического института заявили, что автомобилисты, которые недавно приобрели новую машину, рискуют столкнуться с онкологией из-за аромата в салоне. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на результаты исследования.

Как отметили эксперты, в новом салоне автомобиля ощущается запах пластика, кожи, ковров и отделки. Аромат возникает как следствие реакций бензола и формальдегида, которые представляют опасность для человека.

Ученые подчеркнули, что в новых автомобилях значительно превышены все допустимые значения содержания токсичных веществ.

Человеку достаточно провести в машине около получала, чтобы получить серьезные проблемы со здоровьем, которые могут привести к онкологии или острому миелоидному лейкозу, резюмировали исследователи.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, что чаще всего в РФ угоняют автомобили марок Hyundai Palisade, Genesis G70, Hyundai Sonata, Hyundai Santa Fe и Kia Sorento. Он добавил, что россияне стали чаще жаловаться и на угон корейских машин. Он объяснил это тем, что некоторые модели можно легко взломать при помощи палочки-флешки.

