Дополнительный автобус из Москвы в Ефремов запустят 22 марта

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Дополнительный автобус сообщением Москва – Ефремов (Тульская область) запустят с автостанции "Орехово" 22 марта, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосгортранс".

Как уточняется, дополнительный рейс будет отправляеться от станции в 20:30. Стоимость проезда для взрослых составит 800 рублей, для детей до 12 лет с предоставлением отдельного места – 400 рублей.

Ранее сообщалось о старте продаж билетов на ежедневный автобусный рейс Ельня – Москва. Автобусы маршрута будут прибывать на автостанцию "Теплый Стан".