Открыта продажа билетов на ежедневный автобус Ельня – Москва

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Стартовала продажа билетов на ежедневный автобусный рейс Ельня – Москва, передает Агентство "Москва".

Как сообщает "Мосгортранс", автобусы данного маршрута будут прибывать на автостанцию "Теплый Стан". Стоимость проезда для взрослых составляет 750 рублей, для детей до 12 лет с предоставлением отдельного места – 375 рублей.

Ранее сообщалось, что в День всех влюбленных автобусы по маршруту в форме сердца перевезли около двух тысяч человек.

14 февраля было совершено 74 рейса на маршруте №390 "Ржавки – Зеленоград". Отмечается, что вместе с билетом пассажиры получали конфеты.