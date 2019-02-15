Маршрутом в форме сердца воспользовались 2 тысячи человек

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Около двух тысяч человек перевезли автобусы по маршруту в форме сердца в День всех влюбленных, передает Агентство "Москва".

14 февраля было совершено 74 рейса на маршруте №390 "Ржавки – Зеленоград (ст. "Крюково")". Отмечается, что вместе с билетом пассажиры получали конфеты.

Как сообщила пресс-служба Мострансавто, "если провести маркером по схеме следования автобусов, то можно увидеть, что в начале пути он образует большое сердце протяженностью в три километра".



Ранее стало известно, что более 120 человек подали заявки на участие в быстрых свиданиях в столичном метро в День всех влюбленных.