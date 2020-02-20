В 2019 году было задержано более 7 тысяч нелегальных автобусов и такси

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

По итогам работы в 2019 году инспекторами ГКУ "Организатор перевозок" было задержано более семи тысяч нелегальных автобусов и такси. Об этом в интервью Москве 24 рассказал руководитель учреждения Павел Павлов. По его словам, за последние 3-4 года количество нелегалов сократилось в разы.

"Более того, на внутригородских муниципальных маршрутах нелегальные автобусы вы уже не увидите... Тем не менее нельзя сказать, что мы полностью искоренили эту проблему в городе. Она есть в Юго-Западном, частично в Западном и Юго-Восточном округах", – пояснил Павлов.





Павел Павлов глава ГКУ "Организатор перевозок" Я уверен, что когда-нибудь мы сможем убрать всех нелегалов с рынка, но Москва настолько масштабная, что всегда будут какие-то попытки этот нелегальный бизнес продолжать... Последние два года проводилась активная работа по борьбе с нелегальными перевозчиками, и к этому году их осталось очень мало.

Собеседник Москвы 24 добавил, что самым эффективным средством борьбы с нелегальными перевозчиками является арест их транспортного средства и эвакуация на спецстоянку.

"Изымая инструмент, с помощью которого они зарабатывают деньги, мы этот бизнес рушим, и рано или поздно они уходят с рынка, так как получают очень серьезные убытки", – добавил Павлов.

В феврале текущего года Ространснадзор получил от городских властей 19 мобильных лабораторий для борьбы с нелегальными перевозчиками в столице. Новая техника позволит надзорному ведомству полноценно выполнять функционал по борьбе с нелегалами, заниматься контролем и вести работу по организации дорожного движения.