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10:48

Новая техника поможет выявить нелегальных перевозчиков на дорогах Москвы

власть транспорт

10:48

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Фото: depositphotos/xload

Новые автомобили и специализированную технику для выявления нелегальных перевозчиков передали Федеральной службе по надзору в сфере транспорта (Ространснадзору), сообщил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, это усилит работу службы на территории столицы и позволит пассажирам чувствовать, что ситуация находится под максимальным контролем.

"У сотрудников Ространснадзора есть все возможности для контроля, моментальной проверки и решения всех возникающих проблем", – приводит слова Ликсутова Агентство "Москва".

Он отметил, что борьба с нелегальными перевозками и безопасность на дорогах является приоритетом для столичных властей.

"Было подписано соглашение о взаимодействии, которое подразумевало приобретение необходимого оборудования, техники для Ространснадзора", – сказал Ликсутов, отметив, что в городе сократилось количество нелегальных перевозчиков.

Ространснадзору передали 21 автомобиль Renault Duster, шесть автомобилей Toyota Camry, 36 планшетных компьютеров, 89 видеорегистраторов и другую технику.

В 2017 году нелегальных перевозчиков в Москве стало меньше на треть. В новых синих автобусах, используемых частными перевозчиками, действуют любые городские билеты и социальные карты. Транспорт оборудован кондиционерами, видеонаблюдением, валидаторами для оплаты проезда, а также электронными табло с названиями остановок и голосовым оповещением. В автобусах также есть бесплатный Wi-Fi.

власть транспорт

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