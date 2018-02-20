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Проходка второго вертикального ствола началась на станции "Ржевская" Большой кольцевой линии метро.

По словам главы столичного департамента строительства Андрея Бочкарева, глубина ствола составит 66 метров. Строительство станции будет вестись через эту выработку, передает Агентство "Москва".

Бочкарев отметил, что проходка первого вертикального ствола уже закончена. Через него проведут работы по созданию перехода с "Ржевской" на "Рижскую".

"Ржевская" – пилонная станция глубокого заложения с тремя сводами и островной платформой. В настоящий момент уже готова площадка под вестибюль, который появится в сквере Рижской площади. Выходы со станции будут также вести к Рижскому вокзалу и в подземный переход.

Первый участок Большой кольцевой линии столичного метро от станции "Деловой центр" до станции "Петровский парк" планируют запустить уже в ближайшие две недели. Его длина составляет 10,5 километра. Там также расположены станции "ЦСКА", "Хорошевская" и "Шелепиха".

В следующем году строители возьмутся за участок от станции "Косино" до "Нижегородской улицы", а также от "Нижегородской" на Большой кольцевой до "Авиамоторной". Территорию для работ готовят на юго-востоке от "Каховской" до "Нижегородской". В 2020 году планируется соединить Кожуховскую линию с "Нижней Масловкой".