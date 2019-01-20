Водителей призвали не парковаться у ненадежных конструкций

Московские власти призвали водителей не оставлять автомобили у ненадежных конструкций из-за сильного ветра, порывы которого достигают 17 метров в секунду. Об этом сообщается в Twitter "Московского паркинга".
"Сегодня в Москве – порывы ветра до 17 м/с и метель. Будьте осторожны при парковке, не оставляйте автомобили у ненадежных конструкций и по возможности пользуйтесь общественным транспортом", – написано в сообщении.
20 января с 9:00 до 21:00 в Москве и Подмосковье был объявлен повышенный уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Позже его продлили до 17:00 21 января.
На следующей неделе в Москве ожидается резкое похолодание. Холоднее всего будет в среду, 23 января. Рано утром в Москве ожидается 17-19 градусов мороза, по области – 17-22, а местами до -27 градусов. Днем в столице температура опустится до 10–12 градусов, в Подмосковье – до 10–15, что ниже климатической нормы на 5 градусов.
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