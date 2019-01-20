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10:05

Названы самые популярные автомобили Москвы в 2018 году

транспорт авто

10:05

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Фото: depositphotos/dimaberkut

Аналитическое агентство "Автостат" опубликовало список самых популярных автомобилей в Москве в 2018 году.

Всего в прошлом году в столице купили 238,9 тысячи новых автомобилей, что на 12% больше, чем в 2017 году. Самой популярной маркой стала KIA Rio (13,5 тысячи), на втором месте находится Volkswagen Polo (11,9), на третьем – седан Hyundai Solaris (8,8). Далее идут кроссовер Hyundai Creta (7,9), лифтбек Skoda Octavia (7,7), Skoda Rapid (6,6), Volkswagen Tiguan (6,4), Toyota Camry (5,7) Nissan X-Trail (5,2) и Renault Kaptur (4,8).

Наибольший рост в первой десятке в процентом соотношении по сравнению с 2017 годом показали Volkswagen Polo (+47%) и Renault Kaptur (+31%). Больше всего упали продажи седан Hyundai Solaris (-26%) и Skoda Rapid (-4%).

В середине декабря эксперты американской компании CarMD составили список самых надежных автомобилей в мире. Лидером рейтинга стали машины концерна Toyota. В автомобилях японского производителя реже всего загорается лампочка "посетите автосервис". В первую пятерку также вошли модели от Acura, Hyundai, Honda и Mitsubishi.

транспорт авто

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