Определены самые надежные автомобили в мире

Эксперты американской компании CarMD составили список самых надежных автомобилей в мире. Лидером рейтинга стали машины концерна Toyota.
В автомобилях от японского производителя, по словам специалистов, реже всего загорается лампочка "посетите автосервис". В первую пятерку также вошли модели от Acura, Hyundai, Honda и Mitsubishi.
При составлении списка эксперты проанализировали данные 5,6 миллиона автомобилей. Они рассматривали машины, выпущенные за последние 22 года. Чтобы выбрать самые надежные модели, им пришлось отследить количество поломок двигателей по продукции каждой марки.
Ранее независимая европейская организация Euro-NCAP составила рейтинг самых безопасных автомобилей уходящего года. Победителем после серии краш-тестов стал седан Lexus ES 300h.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.