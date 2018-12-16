Определены самые надежные автомобили в мире

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Эксперты американской компании CarMD составили список самых надежных автомобилей в мире. Лидером рейтинга стали машины концерна Toyota.

В автомобилях от японского производителя, по словам специалистов, реже всего загорается лампочка "посетите автосервис". В первую пятерку также вошли модели от Acura, Hyundai, Honda и Mitsubishi.

При составлении списка эксперты проанализировали данные 5,6 миллиона автомобилей. Они рассматривали машины, выпущенные за последние 22 года. Чтобы выбрать самые надежные модели, им пришлось отследить количество поломок двигателей по продукции каждой марки.

Ранее независимая европейская организация Euro-NCAP составила рейтинг самых безопасных автомобилей уходящего года. Победителем после серии краш-тестов стал седан Lexus ES 300h.