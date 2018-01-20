Фото: ТАСС/Лысцева Марина

Более 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает "Яндекс.Расписания".

По информации сервиса, два рейса задержано и два отменено во аэропорту Внуково, в Домодедово 12 рейсов задержано и 12 отменено, в Шереметьево с задержкой вылетят семь рейсов.

Ранее сообщалось, что в столице в субботу, 20 января, установится облачная, снежная погода. Столбики термометров днем показывали до 6 градусов ниже нуля. Юго-восточный ветер дул со скоростью 5–10 метров в секунду.