Облачная погода со снегом ожидается в Москве в субботу

Фото: портал Москва 24/Юлия Накошная

Облачная, снежная погода установится в столице в субботу, 20 января.

Столбики термометров днем покажут до 6 градусов ниже нуля, сообщает Гидрометцентр России. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745–746 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

А ночь на 20 января стала самой морозной с начала зимы: температура достигла 10,7 градуса ниже нуля. На следующей неделе москвичей ожидают 15-градусные морозы.