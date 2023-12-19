Росавиация сообщила о штатных полетах самолетов ГТЛК

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Самолеты Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) осуществляют полеты в штатном режиме. Об этом пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко написал в своем телеграм-канале.

"Ситуация вокруг 37 самолетов, принадлежащих этой лизинговой компании, не нова – у Росавиации есть проработанные мероприятия по нивелированию возможных рисков для авиасообщения и пассажиров", – уточнил он.

По словам Кореняко, в СМИ писали о воздушных судах, доля которых составляет менее 5% от всего парка самолетов отечественных авиакомпаний. Пресс-секретарь также подчеркнул, что в случае возникновения правовых рисков ведомство примет меры для соблюдения прав пассажиров и выполнения программы международных полетов.

Утром 19 декабря в прессе появилась информация о том, что доступный для полетов за рубеж парк иностранных воздушных судов авиакомпаний РФ может сократиться на 37 самолетов, которые принадлежат ГТЛК.

По данным СМИ, российские перевозчики могут лишиться судов, которыми в настоящее время владеет Государственная транспортная лизинговая компания. Риск их ареста в зарубежных аэропортах может появиться после 20 декабря из-за судебного разбирательства в Высоком суде Ирландии.

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