В "Аэрофлоте" объяснили задержку рейса Казань – Москва

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В "Аэрофлоте" опровергли информацию о возвращении в аэропорт вылета самолета рейсом Казань – Москва из-за обледенения двигателя, сообщает Агентство "Москва".

В компании объяснили, что рейс задержали из-за необходимости проведения повторной обработки самолета противообледенительной жидкостью.

Информацию, распространяемую Telegram-каналами, в "Аэрофлоте" назвали "откровенной ложью и очередной фейковой новостью".

Ранее канал Mash сообщил, что рейс Казань – Москва вернулся в аэропорт вылета из-за обледеневшего двигателя самолета.