Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

19 декабря, 09:22

Средняя скорость общественного транспорта Москвы выросла за год на 2%

транспорт

19 декабря, 09:22

Поделиться в социальных сетях:

В Москве выросла средняя скорость общественного транспорта

Средняя скорость наземного общественного транспорта в Москве за год выросла примерно на 2%, составив 15,7 километра в час. Такие выводы сделали сотрудники сервиса "Яндекс.Транспорт", которые сравнили данные ноября текущего и прошлого годов, сообщили в компании порталу Москва 24.

Скорость в утренний час пик увеличилась почти на 4%, в вечерний – на 1,6%. При этом подчеркивается, что сильнее всего разогнался транспорт на севере столицы.

Аналитики считают, что на скорости общественного транспорта могли положительно сказаться отказ от турникетов, расширение выделенных полос, а также изменение старых и появление новых маршрутов.

В частности, в ноябре 2018 года в Москве работало почти на 20 маршрутов больше, чем в 2017 году. Число автобусов увеличилось, а троллейбусов в два раза уменьшилось. Трамваев осталось сколько же, сколько годом ранее.

В среднем пассажиры ждали на остановке какой-то конкретный рейс около 11 минут 1 секунды, что на 9 секунд меньше, чем в ноябре прошлого года.

Ранее сообщалось, что столичные автобусы, троллейбусы, трамваи и электробусы полностью готовы к работе в сложных погодных условиях. На улицах Москвы курсируют более шести тысяч единиц наземного транспорта и свыше 1,9 тысячи автобусов частных перевозчиков. Перед началом рейса весь транспорт проходит техосмотр.

За состоянием контактной сети и других объектов инфраструктуры круглосуточно следят аварийные и технические службы Мосгортранса.

Как городской транспорт готовят к зиме

транспорт

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика