Станция Остафьево на Курском направлении МЖД появится в 2019 году

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Железнодорожную станцию Остафьево Курского направления в ТиНАО собираются достроить к началу 2019 года, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

В конце 2018 года планируется закончить работы над автодорожной связкой Калужского и Варшавского шоссе. Станция расположится там же, а рядом разместится паркинг, сообщает Стройкомплекс Москвы. По словам Хуснуллина, у водителей появится возможность оставлять там свои автомобили, чтобы воспользоваться скоростным транспортом. Дорога из ТиНАО в центр города станет более удобной и менее затратной по времени.

До конца 2019 года должны открыть еще примерно 80 километров железнодорожных линий, добавил Хуснуллин. Три станции сделают на Киевском направлении − это Аминьево, Минская и Санино, а также Ховрино-2 на Октябрьском.