Пять железнодорожных станций построят в пределах Москвы

В Москве до 2022 года планируется построить пять новых железнодорожных станций. Они улучшат транспортную доступность Новой Москвы и разгрузят Кольцевую линию метро.

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Три станции появится на Киевском направлении Московской железной дороги − Аминьево, Минская и Санино. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, строительство станций запланировано в рамках реконструкции Киевского направления, после которой интервал движения поездов в час пик будет три минуты. Новые станции должны улучшить транспортную доступность территорий Новой Москвы.

Кроме того, новая станция появится на Курском направлении МЖД − между станциями Щербинка и Силикатная. Рабочее название станции – Остафьево. А на северо-западе столицы, на Октябрьской железной дороге, возведут станцию Ховрино-2.

Пересадка на желтую ветку

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Станция Минская киевского направления МЖД будет построена вблизи одноименной станции "Минская" Калининско-Солнцевской линии метро, которая открылась в марте этого года. Платформы соорудят вблизи улицы Минской. Станции соединят переходом, построенному по принципу "сухие ноги".

Пересадка должна разгрузить станцию "Киевская" Кольцевой линии и Киевский вокзал на 30%. Справа от железной дороги в сторону центра в ближайшем будущем пройдет новая магистраль – Южный дублер Кутузовского проспекта. Обе станции, а также наземный транспорт, курсирующий по прилегающим улицам, объединят в транспортно-пересадочный узел "Минская". Проект планировки ТПУ утвержден правительством Москвы год назад. Его строительство запланировано на 2018 год.

Станция Аминьевская на Аминьевском шоссе

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Новую станцию Аминьевская также построят на Киевском направлении. Она расположится юго-западнее Минской, за платформой Матвеевская, − на пересечении железной дороги с Аминьевским шоссе. С пригородной станции пассажиры смогут пересаживаться на метро, которого пока здесь нет, но оно запланировано. На пересечении с Киевским направлением железной дороги вдоль Аминьевского шоссе построят станцию "Аминьевское шоссе" Третьего пересадочного контура. К ее возведению приступят в 2019 году, а сейчас создается проект станции.

Станции железной дороги и метрополитена, а также остановки наземного транспорта создадут ТПУ "Аминьевское шоссе". Проект ТПУ в конце сентября одобрила градостроительно-земельная комиссия.

Помимо станций здесь планируется возвести автостанцию, подземные пешеходные переходы, разворотные площадки общественного транспорта. Также появится коммерческая недвижимость. Планируется построить многофункциональный комплекс с подземным паркингом на 302 машино-места.

Связь трех видов транспорта в ТПУ "Аминьевское шоссе" обеспечит комфортную пересадку более чем для 117 тысяч пассажиров в сутки.

Платформа у деревни Санино

Третья новая станция на Киевском направлении может появиться между станциями Кокошкино и Крекшино. Название станция получит от близлежащей деревни Санино. Сейчас расстояние от Кокошкино до Крекшино – 4,5 километра. Новый остановочный пункт разобьет длинный перегон, и жителям близлежащих населенных пунктов станет удобнее добираться до центра города. Со временем Санино также станет ТПУ и свяжет несколько видов транспорта.

Старосырово, Рязановская или Остафьево

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Также новая платформа появится между станциями Щербинка и Силикатная на Курском направлении. У нее пока нет точного названия, а рабочие варианты − Старосырово, Рязановская или Остафьево. В настоящий момент Москомархитектура совместно с ОАО "РЖД" разрабатывает проект планировки территории под новую станцию. Построят пригородную пассажирскую платформу после того, как проложат четвертый путь от Люблино до Подольска. К конкретным шагам строители пока не приступили, сейчас ведется проектирование участка.

Две станции в Ховрино

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко/проект станции метро "Ховрино"

На Октябрьской железной дороге, проходящей по территории Москвы, на северо-западе, запланировано строительство железнодорожной станции Ховрино-2. Пассажиры пригородных поездов смогут пересаживаться на новую станцию метро "Ховрино" Замоскворецкой линии. Эта станция еще не открыта, но практически готова. Пассажирам она будет доступна до конца года. Строительство железнодорожной станции задумано московскими властями для соединения пригородного транспорта и метро.