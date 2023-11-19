Самолет турецкой авиакомпании улетел из Парижа без второго пилота и 30 пассажиров – СМИ

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Самолет турецкой авиакомпании Sunexpress улетел из Парижа без второго пилота и 30 пассажиров, сообщил портал Airporthaber, специализирующийся на новостях авиации.

По информации интернет-портала, инцидент произошел в аэропорту Шарль-де-Голля во французской столице. Рейс в турецкий Измир сначала задержали на 3 часа, однако ко времени начала регистрации соответствующей информации так и не появилось.

Пассажиры рейсы проверили сведения в мобильном приложении и узнали, что самолет уже улетел без них. Попытки связаться с представителями компании-перевозчика не принесли успеха. Самолет уже прибыл в Турцию, но в авиакомпании никак не прокомментировали инцидент, пишет портал.

До этого компания Tez Tour решила вынужденно прекратить вылет чартерных рейсов в Египет с 26 ноября по причине обострения конфликта на Ближнем Востоке и аннуляции туров.

В пресс-службе Российского союза туриндустрии отметили, что прекращение затрагивает только блоки мест на чартерных рейсах авиакомпании Red Wings из Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Казани.

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