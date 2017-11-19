Строительство наземного метро обойдется в 40 миллиардов рублей

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Строительство так называемых Московских центральных диаметров – новых наземных станций столичного метро – в Москве предварительно обойдется в 40 миллиардов рублей, заявил Сергей Собянин.
Расходы распределят поровну между правительством Москвы и РЖД, говорится на персональном сайте градоначальника.
Предварительно число диаметров наземного метро варьируется от семи до 17. Точное число будет определено после моделирования пассажиропотоков и проектирования.
Для наземного метро закупят более 600 новых вагонов.
Столичные власти, РЖД и Минтранс планируют проложить маршруты для пригородных поездов через центр столицы. Радиальные направления Московской железной дороги должны быть объединены в одну колею. Проект одобрил Владимир Путин.
О том, какие сквозные железные дороги в Москве уже есть, а какие предстоит построить, – читайте в материале портала Москва 24.
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