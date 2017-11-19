Строительство наземного метро обойдется в 40 миллиардов рублей

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Строительство так называемых Московских центральных диаметров – новых наземных станций столичного метро – в Москве предварительно обойдется в 40 миллиардов рублей, заявил Сергей Собянин.

Расходы распределят поровну между правительством Москвы и РЖД, говорится на персональном сайте градоначальника.

Предварительно число диаметров наземного метро варьируется от семи до 17. Точное число будет определено после моделирования пассажиропотоков и проектирования.

Для наземного метро закупят более 600 новых вагонов.

Столичные власти, РЖД и Минтранс планируют проложить маршруты для пригородных поездов через центр столицы. Радиальные направления Московской железной дороги должны быть объединены в одну колею. Проект одобрил Владимир Путин.

О том, какие сквозные железные дороги в Москве уже есть, а какие предстоит построить, – читайте в материале портала Москва 24.