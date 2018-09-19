Скидку на оплату штрафов могут распространить на все нарушения ПДД

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Скидку в 50 процентов за быструю оплату штрафа предложили распространить на все виды нарушений правил дорожного движения. С таким предложением выступил депутат Госдумы Михаил Шеремет.
"Практика уплаты штрафов с 50-процентной скидкой имеет положительный результат. Может быть, следует распространить его на все нарушения правил дорожного движения, например, на парковку", – цитирует парламентария Агентство "Москва".
По его словам, скидка на некоторые нарушения может распространяться только на первый инцидент в году. Такую практику можно применять к стояночным штрафам.
Сейчас водители могут оплачивать штрафы с 50-процентной скидкой за нарушения ПДД в течение 20 дней.
Ранее сообщалось, что срок льготной оплаты штрафа могут увеличить до 40 дней. Подобная опция касается тех постановлений, которые водителям направляют по почте. Мера нужна, чтобы дать возможность воспользоваться скидкой тем автомобилистам, которые не поучили штраф своевременно.
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