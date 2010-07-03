Вход и выход могут ограничить на станциях метро "Спартак" и "Тушинская" 19 августа

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
На станциях "Спартак" и "Тушинская" фиолетовой ветки метро могут ограничить вход и выход пассажиров вечером 19 августа. Это связано с проведением футбольного матча между клубами "Спартак" и ЦСКА, сообщает пресс-служба столичной подземки в Twitter.
В пресс-службе напомнили, что игра "Спартака" и ЦСКА начнется в 20:00 на стадионе "Открытие Арена". Зрителям матча посоветовали добираться до стадиона со станций метро "Спартак" и "Тушинская".
"По требованию полиции на станциях метро, прилегающих к стадиону "Открытие Арена", возможны ситуативные ограничения входа и выхода", – предупредили представители подземки. Они обратились к болельщикам с просьбой соблюдать общественный порядок и следовать инструкциям сотрудников метро и полиции.
По требованию полиции на станциях #мосметро, прилегающих к стадиону «Открытие Арена», возможны ситуативные ограничения входа/выхода. Просим вас быть внимательными и соблюдать требования сотрудников метро и полиции, а также общественный порядок.— Московское метро (@MetroOperativno) 19 августа 2019 г.
Билеты на обратную поездку в метро рекомендовать покупать заранее, чтобы сэкономить время после матча. "Также оплатить проезд можно банковской картой прямо на турникетах, отмеченных специальными стикерами", – сказано в сообщении метрополитена.
Ранее сообщалось, что участок красной ветки метро от "Коммунарки" до "Проспекта Вернадского" закрыли на неделю в связи со строительством тоннелей Большой кольцевой линии. Временно недоступны девять станций. На компенсационных маршрутах "КМ1" и "КМ2" для пассажиров запустили более 180 автобусов. Интервал движения на первом маршруте составит менее минуты, на втором – около двух минут.
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