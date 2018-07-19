Госинспекция по недвижимости выявила незаконную парковку в Северном Бутове

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В столичном районе Северное Бутово сотрудниками Госинспекции по недвижимости выявлена нелегальная платная парковка, сообщает Агентство "Москва".

По информации Госинспекции, факт самозахвата территории пресечен на улице Грина, владение 1.

В жилом квартале по данному адресу предприниматели нелегально организовали платную автостоянку, площадью 2,5 тысячи квадратных метров.

Не имея разрешительных документом, они огородили земельный участок вдоль улицы металлическим забором и установили будку охраны. С автовладельцев брали плату за стоянку машин.

Сообщается, что городские власти не предоставляли данный участок под платную парковку и разрешений на это не выдавали.

В Госинспекции по недвижимости подчеркнули, что в настоящее время приняты все меры по освобождению этой территории.

Для автомобилистов обеспечена бесплатная парковка личного транспорта.