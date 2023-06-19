Движение на Замоскворецкой линии метро восстановили

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение поездов на северном участке Замоскворецкой линии метро Москвы восстановлено и вводится в график. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

В ведомстве добавили, что на линии поначалу были увеличены интервалы движения поездов.

Отмечалось, что на участке между станциями "Ховрино" и "Речной вокзал" не было движения поездов в связи с человеком на путях.

Ранее сообщалось, что на участке от станции "Ховрино" до "Сокола" Замоскворецкой линии не было движения поездов из-за человека на путях. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.



В экстренных службах уточнили, что это было связано с женщиной, которая упала на пути на станции "Речной вокзал". Позже движение ввели в график.

Подобный случай произошел 16 июня. Сообщалось об увеличении интервалов между поездами, следующими по часовой стрелке на Большой кольцевой линии столичного метро, это было связано с человеком на путях.

Позже движение было восстановлено.



Интервалы движения поездов были увеличены на Большой кольцевой линии метро Москвы