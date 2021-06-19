В Москве завершили обновление подвижного состава Кольцевой линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице завершено обновление подвижного состава Кольцевой линии метро – теперь здесь курсируют 35 современных поездов "Москва-2020". Их обслуживает электродепо "Красная Пресня". Об этом сообщается на mos.ru.

Заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов отметил, что Кольцевая линия – одна из наиболее востребованных у пассажиров метро, ее часто используют для пересадки. В условиях роста заболеваемости коронавирусом обновление подвижного состава имеет особое значение, так как у современных поездов имеется встроенная система автоматического обеззараживания воздуха.

"Сейчас уже две трети подвижного состава метро относится к поездам новых поколений, а до конца 2023 года обновление достигнет 80%", – сказал Ликсутов.

В материале уточняется, что сейчас продолжается обновление состава на Калужско-Рижской линии, завершить которое должны в 2023 году. После этого парк вагонов столичной подземки станет самым молодым в сравнении с метрополитенами Европы и Америки.

К поездам нового поколения относятся "Русич", "Ока", "Москва" и "Москва-2020". Последний – самый современный и комфортный. В нем широкие двери и переходы, есть USB-разъемы между сиденьями, маршрутные табло.

Ранее сообщалось, что бесконтактную оплату проезда через систему распознавания лиц Face Pay запустят в Московском метрополитене до конца 2021 года. Такой способ оплаты обеспечивает безопасность поездок и уже отлично зарекомендовал себя в Лондоне, Сингапуре и Дубае.

