Трем электричкам назначат дополнительную остановку на платформе "Ямуга"

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Фото: Агентство "Москва"

Трем электропоездам ОЖД назначена дополнительная остановка на платформе "Ямуга", передает Агентство "Москва".

В пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании уточнили, что новое расписание начнет действовать с субботы, 22 июня.

По просьбам пассажиров на платформе "Ямуга" будут останавливаться поезда:

№6712 Москва – Тверь – отправление из Москвы – 13:20, прибытие в Ямугу – 15:09

№6720 Москва – Тверь – отправление из Москвы – 19:30, прибытие в Ямугу – 21:19

№6721 Тверь – Москва – отправление из Ямуги – 20:57, прибытие в Москву – 22:44

Поезд №6922 Москва (Курский вокзал) – Петушки, отправляющийся в 15:36, будет останавливаться на станции "Покров"

№6671 Электросталь – Москва (Курский вокзал), с отправлением в 21:17, будет делать остановку на остановочном пункте "43 км"

Поезд №6828 Москва (Казанский вокзал) – Черусти (время отправления из Москвы – 12:08) будет останавливаться на платформе Воймежный .



Ранее сообщалось, что новые остановки введут на маршрутах трех электричек Горьковского и Казанского направлений МЖД.