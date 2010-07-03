ЦОДД посоветовал выезжать из города после 21:00

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Автомобилистам не советуют выезжать из города раньше 21:00, сообщает пресс-служба ЦОДД в Twitter.

"Сегодня пятница, вторая половина апреля, погода отличная, а значит вечером (и ближайшие несколько месяцев по пятницам) ждем дачные заторы", – говорится в сообщении.

В связи с этим, тем, кто собирается за город, рекомендуют выезжать либо до 15:00, либо после 21:00 или утром в субботу.

Обычно в Москве в преддверии майских праздников движение по направлению в область осложняется. В связи с этим автомобилистам рекомендуют сдвинуть поездки за город на внепиковые часы.

Предстоящим днем Москва будет находиться под влиянием антициклона. При переменной облачности осадков в столице не ожидается. Максимальная температура воздуха в городе составит 11–13 градусов тепла, а по области – до плюс 14 градусов.

Ветер переменный, слабый. Атмосферное давление будет выше нормы и составит 761 миллиметр ртутного столба. Высокий фон атмосферного давления может стать причиной недомогания у метеочувствительных людей. Цветение некоторых пород деревьев может добавить проблем аллергикам.

По словам синоптиков, летнее тепло придет в Москву на следующей неделе. Воздух прогреется до 19 градусов выше нуля.