Маршруты трамваев №12 и 34 изменятся с 20 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Схемы движения трамваев №12 и 34 будут скорректированы с 20 апреля, передает Агентство "Москва".

Как уточнили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс", маршрут трамваев №12 продлевается от проезда Энтузиастов через проспект Буденного до улицы 16-я Парковая, №34 – будет следовать от улицы 16-я Парковая только до станции метро "Семеновская" (вместо улицы 3-я Владимирская).

Маршрут трамвая №12 свяжет Измайлово, улицу Щербаковская и проспект Буденного со станцией метро "Авиамоторная", ТЦ "Город", станциями метро "Пролетарская" и "Дубровка".

Для проезда с улицы Щербаковская к станции метро "Шоссе Энтузиастов" и улица 3-я Владимирская рекомендовано воспользоваться пересадками:

у станции метро "Семеновская" – с трамваев №11 и 34 на трамвай №36,

на проспекте Буденного – с трамвая №12 на трамвай №36,

на остановке "Улица Буракова" – с трамвая №12 на трамваи №24, 37 и 38.

Ранее сообщалось, что 20 апреля в центре Москвы изменятся маршруты наземного транспорта из-за проведения парада трамваев на Чистопрудном бульваре.

Изменения продлятся до окончания парада, который в этом году посвящен 120-летию открытия столичного движения общественного транспорта.

Трансляцию парада можно посмотреть на этой странице или портале "Москва онлайн".