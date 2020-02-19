У москвички арестовали Lexus NX200 из-за долгов за парковку

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Судебные приставы арестовали автомобиль Lexus NX200, принадлежащий москвичке с долгами по штрафам на 350 тысяч рублей за парковку. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу АМПП.

Сотрудники АМПП рассказали, что 19 февраля совместно с управлением Федеральной службы судебных приставов провели рейд по выявлению должников, которые вовремя не погасили штрафы за парковку.

В ходе рейда был арестован автомобиль Lexus NX200, владелица которого в течение полугода оставляла машину на платных парковках без оплаты. Автомобиль отправлен на спецстоянку до полного погашения штрафов.

В "Московском паркинге" призвали водителей внимательно относиться к правилам дорожного движения, следить за наличием штрафов и своевременно их погашать. Проверить наличие штрафов можно в приложении "Парковки Москвы", на портале "Автокод" или на mos.ru.

Водителями напомнили, что срок для оплаты штрафов составляет 60 дней, после этого постановление передают судебным приставам. Если автомобилист вовремя не оплатит штраф, на него могут наложить еще один, который будет равняться двукратной сумме от первоначального размера штрафа.

Помимо этого, своевременно не оплатившим штрафы может быть отказано в выдаче парковочного разрешения, а также – в праве выезда за границу.

