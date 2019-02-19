Два транспортных узла построят в Коммунарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Два новых транспортно-пересадочных узла построят в административно-деловом центре в Коммунарке, сообщает "Интерфакс".

Одно из них – площадью около 300 тысяч квадратных метров – получит название "Столбово". Второе – "Сосенки", его площадь составит 400 тысяч квадратных метров.

В районе двух ТПУ планируется построить от 3 до 5 миллионов квадратных метров недвижимости, в том числе 1,6 миллиона "квадратов" жилья.

Административно-деловой центр в Коммунарке расположится на площади 550 гектаров. Сейчас на его территории функционирует административное здание, в котором разместились префектура Троицкого и Новомосковского административных округов, а также территориальные подразделения других ведомств.

До конца года в столице планируют открыть восемь транспортно-пересадочных узлов. Программа создания ТПУ, где по так называемому принципу "сухие ноги" можно пересесть с метро на электричку, МЦК и наземный городской общественный транспорт, выходит сейчас для города на первый план.

Первым в этом году для пассажиров откроется ТПУ "Саларьево". Произойдет это в в апреле. Сейчас в здании идут отделочные работы и наладка инженерного оборудования. Общая площадь здания составит 313 тысяч квадратных метров. В нем появится многофункциональный комплекс с гипермаркетом, кинотеатрами, кафе и ресторанами – попасть в который можно будет сразу из метро "Саларьево". Здесь же организуют парковку, рассчитанную на пять тысяч машино-мест.