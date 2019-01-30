Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Саларьево" планируют открыть в конце апреля текущего года, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он напомнил, что там будет доступна парковка на шесть тысяч мест, а также автобусные остановки.

"Западный вокзал Москвы – это ТПУ "Саларьево", который откроется буквально через три месяца", – приводит слова Хуснуллина Агентство "Москва".

По его словам, в ближайшее время Мосгосстройнадзор выдаст заключение.

Площадь здания ТПУ составит 313,6 тысячи квадратных метров. Там разместят комплекс с торговыми галереями, гипермаркетом, кинотеатрами, заведениями общественного питания.

Ранее сообщалось, что около метро "Саларьево" реконструируют развязку Киевского шоссе на пересечении с Родниковой улицей. Новые участки позволят улучшить транспортную доступность метро "Саларьево" и одноименного транспортно-пересадочного узла (ТПУ).