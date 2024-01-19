Движение транспорта по трассе Р-256 "Чуйский тракт" остановилось из-за камнепада

Фото: телеграм-канал "Катунь 24 – новости Барнаула и Алтайского края"

Камнепад разрушил дорогу в горной местности на федеральной трассе Р-256 "Чуйский тракт" в Республике Алтай, в результате чего движение транспорта было прервано. Об этом сообщается на сайте ФКУ Упрдор "Алтай".

"В результате обвала скалы 19 января около 09:00 (05:00 по Москве) произошло повреждение федеральной автомобильной дороги Р-256 "Чуйский тракт" в Онгудайском районе Республики Алтай, на участке между населенными пунктами Акбом и Чибит (764 километр)", – говорится в сообщении.

Камнепад стал причиной разрушения одной полосы движения. По данным специалистов, под второй образовались пустоты. Движение по участку закрыто для всех видов транспорта.

Ранее стало известно, что три человека, которые находились в автомобиле ВАЗ-2114, попали под камнепад в высокогорном Унцукульском районе Дагестана. В результате этого один человек погиб и двое пострадали.

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