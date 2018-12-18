Эксперт прокомментировал возможное изменение правил проведения техосмотра

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Предложение об изменении правил прохождения техосмотра логичны, если речь идет об автомобиле, в котором заменены те детали, которые должны быть прописаны в документах. Такое мнение высказал автоюрист Сергей Радько.

"Если представлен автомобиль с замененным двигателем, то это вообще не требуется вносить в регистрационные документы. Если представлен автомобиль, в котором заменены иные агрегаты (рамы, шасси, кузов, детали, которые должны отражаться в документах), тогда, наверное, логично", – сказал он в беседе с RT.

При этом он добавил, что если в автомобиле стоят детали, которые не сертифицированы или которые влияют на безопасность, то такая машина не должна получать отметку о прохождении техосмотра, независимо от того, отражено изменение в документах или нет.

Ранее стало известно, что в МВД предложили изменить правила техосмотра и ввести новые требования к проверке документов на автомобиль.

Авторы проекта предложили обязать проводящих техосмотр специалистов сверять указанные на частях машины номера с данными, содержащимися в документах. В случае замены кузова, рамы, кабины или шасси владельцу автомобиля необходимо будет внести изменения в регистрационные данные. Также в проекте уточняется, что оплата услуг по ТО будет производиться до начала диагностики.