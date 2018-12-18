На Казанском вокзале восстановили движение поездов после сбоя

Движение поездов на Казанском вокзале восстановили после сбоя, который произошел утром 18 декабря из-за отсутствия напряжения в контактной сети. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов ОАО "РЖД".

Неисправность в контактной электросети удалось устранить. "Движение поездов Казанского направления восстановлено", – подчеркнули в дирекции.

Ранее сообщалось, что отправление и прибытие поездов на Казанском вокзале задерживается, так как на вокзале отключилось электричество. Электрички, которые направлялись на вокзал, также пришлось приостановить. Пассажирам разрешили высадиться на ближайших к Казанскому вокзалу платформах.