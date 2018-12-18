Отправление и прибытие поездов на Казанском вокзале задерживается

Отправление и прибытие поездов на Казанский вокзал Москвы задерживается

Отправление и прибытие поездов на Казанский вокзал Москвы задерживается, передает телеканал Москва 24. Причиной задержек стало отключение электричества на вокзале.

На железнодорожной станции Электрозаводская Казанского направления по громкой связи объявили, что поезда от вокзала будут отправляться с опозданием.

Электрички, которые следовали на вокзал, также не смогли продолжить свое движение. Пассажирам позволили высадиться на ближайших платформах.