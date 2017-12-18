Стоимость проезда в экспрессах ЦППК изменится на новогодние праздники‍

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Стоимость проезда в пригородных поездах повышенной комфортности изменится с 28 декабря по 9 января, сообщает пресс-служба Центральной ППК.

Цены изменятся в поездах, курсирующих по маршрутам Москва – Александров, Москва – Владимир, Москва – Калуга, Москва – Рязань, Москва – Дубна и Москва –

Тула.

На данных маршрутах также внесут изменения в график движения поездов.

Ранее сообщалось, что беспроводной интернет появится еще в 25 электропоездах ЦППК к концу января 2018 года. Уже сейчас сеть Wi-Fi доступна в 69 собственных и арендованных электропоездах повышенного уровня комфортности.

В компании уточнили, что за этот год системой Wi-Fi в поездах ЦППК бесплатно воспользовались свыше 900 тысяч пассажиров. Всего с января 2017 года к сети Wi-Fi в электричках подключились примерно 3,5 миллиона раз.