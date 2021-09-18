Движение на Севастопольском проспекте затруднено из-за провисания проводов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На Севастопольском проспекте произошло провисание проводов, что привело к затруднению движения в сторону центра. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На Севастопольском проспекте в районе дома 42, корпус 1 произошло провисание проводов. Движение личного транспорта затруднено в сторону центра, и осуществляется по двум полосам из четырех", – говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты провели ремонтные работы на высоковольтной кабельной линии, в настоящее время движение транспорта восстановлено.

Ранее грузовики столкнулись на МКАД в районе поселения Развилка. По информации Дептранса, на участке в 4 километра было затруднено движение. Информации о пострадавших не поступало.