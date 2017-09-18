Авиакомпании предлагают наказывать за овербукинг

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В Госдуме предложили наказывать авиакомпании за овербукинг: если пассажиру, оплатившему перелет, вдруг не хватит места на борту, то перевозчик должен будет вернуть ему деньги за билет в десятикратном объеме. Соответствующий законопроект на этой неделе собирается внести в Госдуму первый зампредседателя комитета нижней палаты по энергетике Игорь Ананских. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Автор документа заявил, что продажа большего количества билетов, чем мест на борту – не редкость в практике российских авиакомпаний.

"Авиакомпании подсчитали что примерно семь-десять процентов пассажиров, как правило, опаздывают или отказываются лететь, – отметил Ананских. – Вот перевозчики и пускаются на ухищрение: продают дополнительные билеты, чтобы заработать побольше денег".

Сейчас перевозчики как правило предлагают пассажирам вылет другим рейсом, это приводит к нарушению их планов. Многие опаздывают на транзитные рейсы, пропускали важные встречи или проводили отпуск в ожидании вылета.

При этом привлечь компании к ответственности за такую тактику практически невозможно. Как пояснил главред отраслевого агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев, запрета на сверхлимитную продажу авиабилетов не существует, хотя фактически речь идет о том, что перевозчики ненадлежащим образом оказывают услуги и нарушают права потребителей.

Если пассажиры подают жалобы, то проверки по ним длятся долгими месяцами. Депутат Игорь Ананских убежден, что такими малоэффективными мерами победить это явление не удастся. Вместо этого автор законопроекта предлагает установить жесткие штрафные санкции за овербукинг.

Наказание авиакомпании будет грозить, если пассажир приехал вовремя, трезвый и выполняет все установленные правила. В этом случае он должен улететь по своему билету или получить обратно его десятикратную стоимость. Поправки предполагаются в Воздушный кодекс.

Сами авиакомпании просят узаконить так называемый овербукинг, называя это антикризисной мерой. Перевозчики утверждают, что лишняя пара-тройка билетов на самолет сократит риск пустых кресел в салоне.

В 2015 году Минтранс даже разработал законопроект, который бы позволил авиакомпаниям продавать лишние билеты на самолеты. Ведомство оговаривало, что систему перепродажи билетов нельзя вводить на рейсах с регулярностью полетов менее двух раз в сутки. Кроме того, предполагалась финансовая компенсация для пассажиров, не попавших на рейс. Однако эта инициатива так и осталась на стадии общественного обсуждения.